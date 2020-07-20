توفيت السيدة هنية حاطوم والدة العميد المهندس وجدي شمس الدين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 7 / 2020 الساعة 16.00 وتوارى الثرى في حسينية الشياح – حي الجامع.

تقبل التعازي بتاريخ 20 / 7 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 16.00 في الحسينية المذكورة اعلاه، وبتاريخي 21 و 22 / 7 / 2020 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الدكتور نبيل شمس الدين الكائن في الحازمية شارع فريد زيدان – قرب الصليب الأحمر وعبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على أحد رقمي الهاتف : رباعي : 9262 خلوي : 606069 / 03