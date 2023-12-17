توفيت السيدة روزالين قبلان سريح والدة العميد الياس سلوم من منطقة جبل لبنان – فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 12 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة النجاة – الزلقا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، وبتاريخ 19 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي 861117 / 71.