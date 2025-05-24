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Published by lebarmy12 on سبت, 05/24/2025 - 19:16
توفيت السيدة أنطوانيت عبد الله والدة العميد بيتر القارح من جهاز أمن المطار.
توفيت السيدة أنطوانيت عبد الله والدة العميد بيتر القارح من جهاز أمن المطار.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار يوسف - زغرتا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ الساعة ١٦:٣٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, مايو 24, 2025