توفيت السيدة أنطوانيت عبد الله والدة العميد بيتر القارح من جهاز أمن المطار.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار يوسف - زغرتا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ الساعة ١٦:٣٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.