Published by lebarmy12 on سبت, 05/24/2025 - 19:16

توفيت السيدة أنطوانيت عبد الله والدة العميد بيتر القارح من جهاز أمن المطار.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار يوسف - زغرتا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ الساعة ١٦:٣٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.

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Date: 
السبت, مايو 24, 2025