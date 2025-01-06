توفيت السيدة لور جميل ديب والدة العميد توفيق توفيق من قطاع جنوب الليطاني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الحسانية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد توفيق توفيق على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٧٢٧١٦٦.