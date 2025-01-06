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Published by lebarmy15 on اثنين, 01/06/2025 - 08:17
توفيت السيدة لور جميل ديب والدة العميد توفيق توفيق من قطاع جنوب الليطاني.
توفيت السيدة لور جميل ديب والدة العميد توفيق توفيق من قطاع جنوب الليطاني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - الحسانية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد توفيق توفيق على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٧٢٧١٦٦.
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Date:
الاثنين, يناير 6, 2025