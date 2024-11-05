توفيت السيدة أنطوانيت كفوري والدة العميد جان غنطوس من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان.

أُقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار جرجس المارونية - المعلقة - زحلة.

تقبل التعازي بتاريخي ٥ و٢٠٢٤/١١/٦ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون كنيسة مار عبدا - بعبدا، أو عبر الاتصال بالعميد جان غنطوس على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٦٦٦٦٥٠.