توفيت السيدة شفيقة الشبابي والدة العميد جان نبيه فرح من مقر عام الجيش – دورة دراسية في الخارج.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 12 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة البرامية العجائبية – صيدا.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دير القديسة تاريزا طورزيا جبيل وبتاريخ 11 / 12 /2017 قبل الدفن وبعده في كنيسة سيدة البرامية العجائبية – صيدا ، وبتاريخي 12و13 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية – ساحة الدكوانة.