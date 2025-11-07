توفيت السيدة نوال محمد شقير والدة العميد ربيع حسين من المديرية العامة للادارة ووالدة زوجة العميد فادي عبد العال من الشرطة العسكرية وشقيقة كل من العميد الركن المتقاعد خضر شقير (٧٦٠١٥٤) من ضباط الجيش اللبناني والرائد المتقاعد المتوفي خليل شقير من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة حصروت - قضاء الشوف.

تقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ في منزل الفقيدة الكائن في حصروت ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ٩ و ٢٠٢٥/١١/١٠ اعتبارًا من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في قاعة محمد علي الخطيب - جامع السلام في البلدة المذكورة ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١١ اعتبارًا من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة البرغوت - جامع الخاشقجي - بيروت.