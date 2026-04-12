Published by lebarmy3 on أحد, 04/12/2026 - 22:20

توفيت السيدة نجاة سقور والدة العميد سامر محرز من منطقة الشمال.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٤/١٣ بعد صلاة الظهر في مدافن الشهداء - جبل محسن - طرابلس.
تُقبل التعازي بعد الدفن في المدافن المذكورة، ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ١٤ و۲۰۲٦/٤/١٥ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة السيدة خديجة - جبل محسن أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 

