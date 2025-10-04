Published by lebarmy3 on سبت, 10/04/2025 - 12:58

توفيت السيدة إيفات ايليا شهدا جريج والدة العميد سايد شحاده القاضي العسكري المنفرد في الشمال.
يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس - كوسبا.
تقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٥/١٠/٤ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ اعتبارًا من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٦ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

السبت, أكتوبر 4, 2025