توفيت السيدة إيفات ايليا شهدا جريج والدة العميد سايد شحاده القاضي العسكري المنفرد في الشمال.

يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس - كوسبا.

تقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٥/١٠/٤ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ اعتبارًا من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٦ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.