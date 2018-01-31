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Published by lebarmy12 on أربعاء, 01/31/2018 - 15:59
توفيت السيدة رينه الفغالي والدة العميد سليم خليل الفغالي قائد لواء الحرس الجمهوري.
توفيت السيدة رينه الفغالي والدة العميد سليم خليل الفغالي قائد لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 1 / 2 / 2018 الساعة 15,00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – وادي شحرور العليا.
تقبل التعازي بتاريخ 31 / 1 / 2018 لغاية الساعة 19,00 وبتواريخ 1 , 2 و 3 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, يناير 31, 2018