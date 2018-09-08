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Published by lebarmy12 on خميس, 08/09/2018 - 23:04
توفيت السيدة سيدي باز والدة العميد سيمون الدبس من لواء الحرس الجمهوري.
توفيت السيدة سيدي باز والدة العميد سيمون الدبس من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 8 / 2018 الساعة 14,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن شارع الأنوار، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في دير الغزال – زحلة.
تقبل التعازي بتاريخ 10 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 11 / 8 / 2018 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعد الدفن في صالون كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس دير الغزال وبتاريخ 12 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية 18,00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن.
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Date:
الخميس, أغسطس 9, 2018