توفيت السيدة سيدي باز والدة العميد سيمون الدبس من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 8 / 2018 الساعة 14,00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن شارع الأنوار، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في دير الغزال – زحلة.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 11 / 8 / 2018 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعد الدفن في صالون كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس دير الغزال وبتاريخ 12 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية 18,00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – جديدة المتن.