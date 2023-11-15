توفيت السيدة عفاف السيّار والدة العميد شادي فاخوري من فرع مخابرات منطقة الجنوب.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 11 / 2023 الساعة 15.15 في كنيسة السيدة – مغدوشة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخي 17 و 18 / 11 / 2023 في منزل إبنها السيد كامل فاخوري الكائن في بلدة مغدوشة – حي المطيرية – بناية بهيج قسسطنطين – الطابق الارضي، أو عبر الإتصال بالعميد شادي فاخوري على رقم الهاتف: 472635 / 03 .