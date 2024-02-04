Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 04/02/2024 - 20:37

توفيت السيدة وديعة قيصر عيد والدة العميد طبيب الأسنان المتقاعد ميشال يوسف (۸۹۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - المطلة - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ابتداء من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في 0صالون كنيسة سيدة المعونات الرعائية - زوق مكايل، أو عبر الاتصال بالعميد طبيب الأسنان المتقاعد ميشال يوسف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣١٠٢٦٤.

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Date: 
الثلاثاء, أبريل 2, 2024