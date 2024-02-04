توفيت السيدة وديعة قيصر عيد والدة العميد طبيب الأسنان المتقاعد ميشال يوسف (۸۹۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - المطلة - الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ابتداء من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في 0صالون كنيسة سيدة المعونات الرعائية - زوق مكايل، أو عبر الاتصال بالعميد طبيب الأسنان المتقاعد ميشال يوسف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣١٠٢٦٤.