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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 04/02/2024 - 20:37
توفيت السيدة وديعة قيصر عيد والدة العميد طبيب الأسنان المتقاعد ميشال يوسف (۸۹۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة وديعة قيصر عيد والدة العميد طبيب الأسنان المتقاعد ميشال يوسف (۸۹۰۰۱۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - المطلة - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ابتداء من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في 0صالون كنيسة سيدة المعونات الرعائية - زوق مكايل، أو عبر الاتصال بالعميد طبيب الأسنان المتقاعد ميشال يوسف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣١٠٢٦٤.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 2, 2024