توفيت السيدة ناديا الحلبي والدة العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من مقر عام الجيش.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديسة ريتا للروم الكاثوليك - جديدة المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد طبيب الأسنان ملحم حداد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٤٠٣٠.