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Published by lebarmy4 on أحد, 01/12/2025 - 17:39
توفيت السيدة ناديا الحلبي والدة العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من مقر عام الجيش.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديسة ريتا للروم الكاثوليك - جديدة المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٤ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد طبيب الأسنان ملحم حداد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٧٤٠٣٠.
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Date:
الأحد, يناير 12, 2025