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Published by lebarmy2 on أربعاء, 04/24/2024 - 06:02
توفيت السيدة ليلى مارون الخوري والدة العميد عصام قسطنطين من مديرية المخابرات.
توفيت السيدة ليلى مارون الخوري والدة العميد عصام قسطنطين من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة - مغدوشة.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠، ومن الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد عصام قسطنطين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٧٤٩٤٢.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 23, 2024