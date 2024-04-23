توفيت السيدة ليلى مارون الخوري والدة العميد عصام قسطنطين من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة - مغدوشة.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠، وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠، ومن الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد عصام قسطنطين على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٧٤٩٤٢.