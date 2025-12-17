توفيت الحاجة صديقة حميه والدة العميد علي حميه من فوج المدرعات الأول.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ الساعة ١٤.٠٠ في جبانة بلدة طاريا - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد علي حميه على أرقام الهواتف الآتية:

خلوي: ۰۳/۹۰۹٥۱۸ - ٧١/٩٠٩٥١٨