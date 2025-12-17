- En
Published by lebarmy5 on أربعاء, 12/17/2025 - 08:52
توفيت الحاجة صديقة حميه والدة العميد علي حميه من فوج المدرعات الأول.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧ الساعة ١٤.٠٠ في جبانة بلدة طاريا - بعلبك.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد علي حميه على أرقام الهواتف الآتية:
خلوي: ۰۳/۹۰۹٥۱۸ - ٧١/٩٠٩٥١٨
Date:
الأربعاء, ديسمبر 17, 2025