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Published by lebarmy2 on أحد, 07/28/2024 - 13:50
توفيت الحاجة ثريا حليحل والدة العميد عمر حليحل من مديرية المخابرات.
توفيت الحاجة ثريا حليحل والدة العميد عمر حليحل من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨ الساعة ۱۸:۰۰ في جبانة المقاصد - بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ ۲۹، ۳۰ و۲۰۲٤/٧/۳۱ في منزل زوجها في بعلبك - ساحة ناصر (موقف القسيس) وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في منزل ابنها العميد عمر حليحل الكائن في الحازمية - بيروت.
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Date:
الأحد, يوليو 28, 2024