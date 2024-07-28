توفيت الحاجة ثريا حليحل والدة العميد عمر حليحل من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨ الساعة ۱۸:۰۰ في جبانة المقاصد - بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ ۲۹، ۳۰ و۲۰۲٤/٧/۳۱ في منزل زوجها في بعلبك - ساحة ناصر (موقف القسيس) وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في منزل ابنها العميد عمر حليحل الكائن في الحازمية - بيروت.