توفيت السيدة سهجنان موسى بدران والدة كل من العميد غسان الطفيلي قائد منطقة بيروت بالوكالة والعميد المتقاعد ماهر الطفيلي من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة ووالدة زوجة كل من العميد الركن المتقاعد زكريا جمعه والعميد الركن المتقاعد الياس فرحات كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 /2 /2017 الساعة 15.00 في جبانة دير الزهراني الجنوب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزلها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 16 /2 /2017 في بيروت – الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 18 /2 /2017 ذكرى مرور اسبوع على وفاتها سيقام مجلس عزاء عن روحها في حسينية البلدة المذكورة الساعة 16.00.