توفيت الحاجة سميرة إبراهيم عطية والدة العميد محمد الشريف من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰٢٥/٤/٢٢ بعد صلاة الظهر في جامع الغفران - سيروب - صيدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزل العائلة في صيدا - سهل الصباغ - تقاطع سبينس - بناية حمود - خلف مصبغة لافادورا، وبعد الدفن وبتاريخَي ٢٣ و٢٠٢٥/٤/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ وابتداءً من الساعة ۱٥:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة أحمد وجميلة البزري - المؤاساة - صيدا - القياعة، أو عبر الاتصال بالعميد محمد الشريف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٢٤٧٦٨٢.