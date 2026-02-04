- En
أربعاء, 02/04/2026
توفيت السيدة نظيرة عبد اللطيف حسين والدة العميد محمد سليم من مديرية المخابرات.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٤ بعد صلاة العصر في مسجد بلدة بنواتي - جزين، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ في بيت الضيعة الكائن في البلدة نفسها، ويومي الخميس والجمعة بتاريخي ٥ و۲۰۲٦/٢/٦ في منزل العائلة الكائن في حارة النبعة في البلدة ذاتها، أو عبر الاتصال بالعميد محمد سليم على رقم الهاتف: ٧٠/٧٢٢۹۳۳.
Date:
الأربعاء, فبراير 4, 2026