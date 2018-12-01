توفيت السيدة فكتوريا عازار والدة العميد مروان عيد من أركان الجيش للعديد – مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 1 /2018 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس في المطلة - الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 14 و 15 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة سيدة النجاة – بصاليم - المتن.