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Published by lebarmy2 on جمعة, 01/12/2018 - 22:39
توفيت السيدة فكتوريا عازار والدة العميد مروان عيد من أركان الجيش للعديد – مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
توفيت السيدة فكتوريا عازار والدة العميد مروان عيد من أركان الجيش للعديد – مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 1 /2018 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس في المطلة - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 14 و 15 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة سيدة النجاة – بصاليم - المتن.
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Date:
الجمعة, يناير 12, 2018