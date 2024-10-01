توفيت الشيخة ناديا بو مغلبيه والدة العميد نديم القاقون من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2024 الساعة 11,00 في مسقط رأسها خريبة المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن، وبعده إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 16,00 ، وبتاريخي 11 و 12 / 1 / 2024 إبتداء من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في خلية الخريبة، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/223344.