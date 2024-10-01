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Published by lebarmy12 on أربعاء, 01/10/2024 - 08:06
توفيت الشيخة ناديا بو مغلبيه والدة العميد نديم القاقون من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.
توفيت الشيخة ناديا بو مغلبيه والدة العميد نديم القاقون من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2024 الساعة 11,00 في مسقط رأسها خريبة المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن، وبعده إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 16,00 ، وبتاريخي 11 و 12 / 1 / 2024 إبتداء من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في خلية الخريبة، أو عبر الإتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 70/223344.
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Date:
الأربعاء, يناير 10, 2024