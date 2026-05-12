Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 05/12/2026 - 21:10

توفيت السيدة فاطمة حسن جعفر والدة العميد نزار جعفر من قطاع جنوب الليطاني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ الساعة ۱۰.۰۰ في  بلدة سهلات الماء - الهرمل وتوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل الضابط صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف: ٠٣/٥١٨٠٠٤.

Ar
Date: 
الثلاثاء, مايو 12, 2026