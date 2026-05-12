توفيت السيدة فاطمة حسن جعفر والدة العميد نزار جعفر من قطاع جنوب الليطاني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٣ الساعة ۱۰.۰۰ في بلدة سهلات الماء - الهرمل وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل الضابط صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف: ٠٣/٥١٨٠٠٤.