أربعاء, 11/26/2025 - 19:28
توفيت السيدة فهيمة المذبوح والدة العميد هشام دلول من معهد الرتباء.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/۱۱/۲۷ الساعة ۱۱,۰۰ في حسينية بلدة حارة الفيكاني - رياق.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها المرحوم السيد حسين دلول الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد هشام دلول على رقم الهاتف الخلوي : ٧٦/٤٧٠۹۰۸.
Date:
الأربعاء, نوفمبر 26, 2025