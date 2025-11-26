Published by lebarmy5 on أربعاء, 11/26/2025 - 19:28

توفيت السيدة فهيمة المذبوح والدة العميد هشام دلول من معهد الرتباء.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/۱۱/۲۷ الساعة ۱۱,۰۰ في حسينية بلدة حارة الفيكاني - رياق.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها المرحوم السيد حسين دلول الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد هشام دلول على رقم الهاتف الخلوي : ٧٦/٤٧٠۹۰۸.

Ar
Date: 
الأربعاء, نوفمبر 26, 2025