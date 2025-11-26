توفيت السيدة فهيمة المذبوح والدة العميد هشام دلول من معهد الرتباء.

يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/۱۱/۲۷ الساعة ۱۱,۰۰ في حسينية بلدة حارة الفيكاني - رياق.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام في منزل زوجها المرحوم السيد حسين دلول الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالعميد هشام دلول على رقم الهاتف الخلوي : ٧٦/٤٧٠۹۰۸.