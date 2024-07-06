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Published by lebarmy15 on جمعة, 06/07/2024 - 13:58
توفيت السيدة نبيهة العزير والدة العميد هيثم سلمان من قطاع جنوب الليطاني.
توفيت السيدة نبيهة العزير والدة العميد هيثم سلمان من قطاع جنوب الليطاني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ الساعة ١٨:٠٠ في بلدة شمسطار، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل العائلة الكائن على مدخل البلدة المذكورة، وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ في منزل ابنها العميد هيثم سلمان الكائن في الجمهور – مساكن الضباط، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٣٥٥٢٥.
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Date:
الجمعة, يونيو 7, 2024