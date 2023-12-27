توفيت السيدة نجلا نقولا والدة اللواء الركن المتقاعد الياس الشاميه ( 850148) " عضو مجلس عسكري سابق" من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 12 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوسف – مجدليون – صيدا.

تقبل التعازي بتاريخ 27 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الفقيدة الكائن في بلدة مجدليون وبتاريخ 28 / 12 / 2023 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 29 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام – الطبية.