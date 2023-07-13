توفيت بتاريخ 12 / 7/ 2023 الحاجة طيارة أحمد كنعان والدة اللواء الركن المتقاعد سعدالله الحمد (850047) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 7/ 2023 الساعة 11.00 وتوارى الثرى في جبانة الكلخة – رجم خلف وادي خالد – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 14 و 15 / 7 / 2023 في منزل العائلة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه ، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على احد رقمي الهاتف: 503366/ 03 - 185000/ 81 .