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Published by lebarmy2 on سبت, 11/30/2024 - 20:00
توفيت السيدة وجيهة نجيب المصري والدة اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري (٧٣٠٠٥٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۱ الساعة ۱۲:۰۰ في المركز الاجتماعي لآل المصري - المريجات - البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ۲ و٢٠٢٤/۱۲/۳ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في المركز المذكور أعلاه، وباقي أيام الأسبوع في منزل اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري - الطريق العام - المريجات أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٦٦٤٥.
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Date:
السبت, نوفمبر 30, 2024