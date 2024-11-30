توفيت السيدة وجيهة نجيب المصري والدة اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري (٧٣٠٠٥٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۱ الساعة ۱۲:۰۰ في المركز الاجتماعي لآل المصري - المريجات - البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخي ۲ و٢٠٢٤/۱۲/۳ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في المركز المذكور أعلاه، وباقي أيام الأسبوع في منزل اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري - الطريق العام - المريجات أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٦٦٤٥.