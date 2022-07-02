توفيت الحاجة كرمه محمد القعفراني والدة اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 2 / 2022 الساعة 14.00 في بلدة شمسطار، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 2 / 2022 الساعة 14.00 في بلدة شمسطار، وتوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 2 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00، في جمعية التخصص والتوجيه العلمي الرملة البيضا قرب مبنى أمن الدولة، ولمن يرغب بسبب الظروف الصحية الراهنة، الإتصال باللواء الركن المتقاعد على الرقم التالي:313600 /03.