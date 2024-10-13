توفيت الشيخة نهاد صعب والدة المقدم الإداري المتقاعد باسل أبو سلهب (۲۰۰۹۰۰۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣ الساعة ۱۲:۰۰ في موقف البلدة - الساحة العامة - ضهر الأحمر.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ١٤ و٢٠٢٤/١٠/١٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة مجلس البلدة أو عبر الاتصال بالمقدم الإداري المتقاعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٢٢٣٤١.