Published by lebarmy15 on أحد, 10/13/2024 - 11:01

توفيت الشيخة نهاد صعب والدة المقدم الإداري المتقاعد باسل أبو سلهب (۲۰۰۹۰۰۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣ الساعة ۱۲:۰۰ في موقف البلدة - الساحة العامة - ضهر الأحمر.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ١٤ و٢٠٢٤/١٠/١٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة مجلس البلدة أو عبر الاتصال بالمقدم الإداري المتقاعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٢٢٣٤١.

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Date: 
الأحد, أكتوبر 13, 2024