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Published by lebarmy15 on أحد, 10/13/2024 - 11:01
توفيت الشيخة نهاد صعب والدة المقدم الإداري المتقاعد باسل أبو سلهب (۲۰۰۹۰۰۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الشيخة نهاد صعب والدة المقدم الإداري المتقاعد باسل أبو سلهب (۲۰۰۹۰۰۰۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٣ الساعة ۱۲:۰۰ في موقف البلدة - الساحة العامة - ضهر الأحمر.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ١٤ و٢٠٢٤/١٠/١٥ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة مجلس البلدة أو عبر الاتصال بالمقدم الإداري المتقاعد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٢٢٣٤١.
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Date:
الأحد, أكتوبر 13, 2024