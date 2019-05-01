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Published by lebarmy12 on سبت, 01/05/2019 - 00:03
توفيت السيدة ايفات ابو عبود والدة المقدم الإداري ريبع يونس من لواء الحرس الجمهوري.
توفيت السيدة ايفات ابو عبود والدة المقدم الإداري ريبع يونس من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 1 / 2019 الساعة 13,00 في كنيسة القديس جاورجيوس – حوش الأمراء – زحلة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخي 5 و 6 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جرجس – عين الرمانة.
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Date:
الجمعة, يناير 4, 2019