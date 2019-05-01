توفيت السيدة ايفات ابو عبود والدة المقدم الإداري ريبع يونس من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 1 / 2019 الساعة 13,00 في كنيسة القديس جاورجيوس – حوش الأمراء – زحلة، وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخي 5 و 6 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار جرجس – عين الرمانة.