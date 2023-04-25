توفيت السيدة رفقة زيدان الهاشم والدة المقدم الإداري عماد الهاشم من اركان الجيش للتجهيز – مديرية القوامة.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 4 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوسف – مرج برجا – الشوف.

تقبل التعازي بتاريخ 26 / 4 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 27 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة الاشرفية، أو عبر الاتصال بالمقدم الاداري عماد الهاشم على رقم الهاتف: 283438 / 03 .