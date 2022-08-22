توفيت السيدة فوزيه ضاوي والدة المقدم الإداري يوسف ضاوي من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 8 / 2022 الساعة 11.00 في جبانة بلدة الخيام - مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 للرجال والنساء في منزل الفقيدة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/777029.