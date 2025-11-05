توفيت السيدة إيمان أبو زين والدة المقدم الركن الطيار نديم ذبيان من مقر عام الجيش وشقيقة المقدم شادي ابو زين من أركان الجيش للعديد.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/١١/٥ الساعة ۱۳,۳۰ في موقف بلدة نيحا الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٧ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في دار الطائفة الدرزية - قاعة المجلس، ويوم الأحد بتاريخ ١١/٩/ ٢٠٢٥ اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ۱۲,۰۰ في موقف البلدة - نيحا الشوف، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

المقدم الركن الطيار نديم ذبيان: ٧٦/٦٧٠٦٧١.

المقدم شادي ابو زين : ۰۳/۹۸۷۰۰٤.