توفيت السيدة إيمان أبو زين والدة المقدم الركن الطيار نديم ذبيان من مقر عام الجيش وشقيقة المقدم شادي ابو زين من أركان الجيش للعديد.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/١١/٥ الساعة ۱۳,۳۰ في موقف بلدة نيحا الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ اعتبارًا من الساعة ١٦,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٧ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في دار الطائفة الدرزية - قاعة المجلس، ويوم الأحد بتاريخ ١١/٩/ ٢٠٢٥ اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ۱۲,۰۰ في موقف البلدة - نيحا الشوف، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:
المقدم الركن الطيار نديم ذبيان: ٧٦/٦٧٠٦٧١.

المقدم شادي ابو زين : ۰۳/۹۸۷۰۰٤.

 

الأربعاء, نوفمبر 5, 2025