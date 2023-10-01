توفيت السيدة أنجال حليحل والدة المقدم الركن مارون حليحل من مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس - القريّة - صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 11 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المارونية - البوشرية، أو عبر الإتصال بالمقدم الركن مارون حليحل على رقم الهاتف: 040624 / 03.