توفيت السيدة ألماظة الياس خوري والدة المقدم الشهيد سعيد يمين 760013 من ضباط الجيش اللبناني (شهيد ساحة الشرف).

أقيم المأتم بتاريخ 3 / 8 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – زغرتا.

تقبل التعازي بتاريخ 3 / 8 /2023 بعد الدفن في باحة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 8 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة كنيسة مار روكز – الحازمية.