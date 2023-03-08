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Published by lebarmy2 on خميس, 08/03/2023 - 22:11
توفيت السيدة ألماظة الياس خوري والدة المقدم الشهيد سعيد يمين 760013 من ضباط الجيش اللبناني (شهيد ساحة الشرف).
توفيت السيدة ألماظة الياس خوري والدة المقدم الشهيد سعيد يمين 760013 من ضباط الجيش اللبناني (شهيد ساحة الشرف).
أقيم المأتم بتاريخ 3 / 8 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – زغرتا.
تقبل التعازي بتاريخ 3 / 8 /2023 بعد الدفن في باحة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 8 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة كنيسة مار روكز – الحازمية.
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Date:
الخميس, أغسطس 3, 2023