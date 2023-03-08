Published by lebarmy2 on خميس, 08/03/2023 - 22:11

توفيت السيدة ألماظة الياس خوري والدة المقدم الشهيد سعيد يمين 760013 من ضباط الجيش اللبناني (شهيد ساحة الشرف).
أقيم المأتم بتاريخ 3 / 8 /2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – زغرتا.
تقبل التعازي بتاريخ 3 / 8 /2023 بعد الدفن في باحة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 / 8 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة كنيسة مار روكز – الحازمية.

 

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Date: 
الخميس, أغسطس 3, 2023