توفيت الحاجة سهام محمد منصور والدة المقدم الطبيب حمزه الريشوني من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 3 /3 /2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة كفرحونة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل زوج الفقيدة الحاج علي غانم الريشوني الكائن في البلدة المذكورة أعلاه. أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 71/088288.