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Published by lebarmy8 on سبت, 03/17/2018 - 00:25
توفيت السيدة زكية هزيمه والدة المقدم المتقاعد محمد ابو علي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة زكية هزيمه والدة المقدم المتقاعد محمد ابو علي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 3 /2018 الساعة 13.00 في بلدة الهبارية – قضاء حاصبيا.
تقبل التعازي قبل الدفن في قاعة يوسف نور الدين الكائنة في البلدة المذكورة اعلاه وبتاريخ 18 / 3 / 2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في جامع البلدة المذكورة اعلاه.
(رقم هاتف المقدم المتقاعد محمد ابو علي 815493 / 76.)
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Date:
الجمعة, مارس 16, 2018