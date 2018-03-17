توفيت السيدة زكية هزيمه والدة المقدم المتقاعد محمد ابو علي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 3 /2018 الساعة 13.00 في بلدة الهبارية – قضاء حاصبيا.

تقبل التعازي قبل الدفن في قاعة يوسف نور الدين الكائنة في البلدة المذكورة اعلاه وبتاريخ 18 / 3 / 2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في جامع البلدة المذكورة اعلاه.

(رقم هاتف المقدم المتقاعد محمد ابو علي 815493 / 76.)