توفيت السيدة ليلى عيد والدة المقدم الياس الحداد من منطقة الجنوب.

أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٥ في المهجر.

يُقام قداس وجناز لراحة نفسها يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٦ الساعة ١٥.٠٠ في صالون كنيسة السيدة - مغدوشة - صيدا.

تُقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة ۱٩.٠٠ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٣.٠٠ لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.