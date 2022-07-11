توفيت السيدة عليا هزيم والدة المقدم جميل أسعد من فوج الحدود البرية الأول.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2022 عقب صلاة العصر في بلدة حبشيت – عكار، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 524292 / 76 .