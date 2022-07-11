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Published by lebarmy4 on اثنين, 11/07/2022 - 19:50
توفيت السيدة عليا هزيم والدة المقدم جميل أسعد من فوج الحدود البرية الأول.
توفيت السيدة عليا هزيم والدة المقدم جميل أسعد من فوج الحدود البرية الأول.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2022 عقب صلاة العصر في بلدة حبشيت – عكار، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل زوجها الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 524292 / 76 .
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Date:
الاثنين, نوفمبر 7, 2022