توفيت السيدة وسيلة محمد جراح والدة المقدم حسين الساعي من منطقة البقاع – فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 8 / 2021 الساعة 17.00 وتوارى الثرى في جبانة بلدة كفريا – البقاع الغربي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوج الفقيدة أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على أحد رقمي الهاتف : 234756 / 71 – 120027 / 79.