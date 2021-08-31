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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 08/31/2021 - 19:03
توفيت السيدة وسيلة محمد جراح والدة المقدم حسين الساعي من منطقة البقاع – فرع المخابرات.
توفيت السيدة وسيلة محمد جراح والدة المقدم حسين الساعي من منطقة البقاع – فرع المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 8 / 2021 الساعة 17.00 وتوارى الثرى في جبانة بلدة كفريا – البقاع الغربي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل زوج الفقيدة أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على أحد رقمي الهاتف : 234756 / 71 – 120027 / 79.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 31, 2021