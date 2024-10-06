توفيت السيدة ندى البركس والدة المقدم داني أبو زيد من مديرية التأليل.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس حوش الأمراء.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۱۸۰۳۱۲.