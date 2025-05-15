توفيت السيدة ليلى الديب والدة المقدم رامي غطاس من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الأرثودكس - شدرا - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/٥/۱۹ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الجديدة - المتن.