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Published by lebarmy2 on خميس, 05/15/2025 - 21:03
توفيت السيدة ليلى الديب والدة المقدم رامي غطاس من كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الأرثودكس - شدرا - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/٥/۱۹ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الجديدة - المتن.
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Date:
الخميس, مايو 15, 2025