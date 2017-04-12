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Published by lebarmy12 on اثنين, 12/04/2017 - 08:23
توفيت السيدة صفيناز تفاحة والدة المقدم سهيل وزني من لواء المشاة الأول.
توفيت السيدة صفيناز تفاحة والدة المقدم سهيل وزني من لواء المشاة الأول.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 12 / 2017 عقب صلاة الظهر في مقبرة الشهداء – شاتيلا.
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل شقيقة المقدم المذكور الكائن في محلة الطّيونة – أول أوتستراد السيد هادي نصر الله – بناية برج بشير – طابق ثالث – بالقرب من صيدلية الإيمان.
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Date:
السبت, ديسمبر 2, 2017