توفيت السيدة صفيناز تفاحة والدة المقدم سهيل وزني من لواء المشاة الأول.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 12 / 2017 عقب صلاة الظهر في مقبرة الشهداء – شاتيلا.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل شقيقة المقدم المذكور الكائن في محلة الطّيونة – أول أوتستراد السيد هادي نصر الله – بناية برج بشير – طابق ثالث – بالقرب من صيدلية الإيمان.