توفيت السيدة جانيت بيطار والدة المقدم غسان الصوري من القوات الجوية.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٩ الساعة ١٦.٠٠ في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - المينا - طرابلس.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة الكاتدرائية المذكورة.