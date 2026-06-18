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Published by lebarmy5 on خميس, 06/18/2026 - 19:03
توفيت السيدة جانيت بيطار والدة المقدم غسان الصوري من القوات الجوية.
توفيت السيدة جانيت بيطار والدة المقدم غسان الصوري من القوات الجوية.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٩ الساعة ١٦.٠٠ في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - المينا - طرابلس.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة الكاتدرائية المذكورة.
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Date:
الخميس, يونيو 18, 2026