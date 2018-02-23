توفيت السيدة نعمات صعب والدة المقدم محمود صعب من لواء المشاة الحادي عشر.

أقيم المأتم بتاريخ 23 / 2 / 2018.

تقبل التعازي بتاريخي 23 و 24 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في منزل آل مطر الكائن في بلدة مجدليا – عاليه وبتاريخ 25 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 13,00 في منزل العائلة الكائن في بلدة الكحلونية – الشوف

وبتاريخي 26 و 27 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في منزل المقدم محمود صعب الكائن في بلدة السمقانية – الشوف خلف مستشفى العرفان – مشروع عاصم سعد الدين بلوك B – الطابق الأول.