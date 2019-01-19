توفيت السيدة فاطمة الرفاعي والدة الملازم أول المهندس الشهيد زياد الرفاعي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2019 الساعة 16.00 في منزل الفقيدة الكائن في مدينة بعلبك – حي الشيقان – خلف محطة الرفاعي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه ولمدة أسبوع في منزل ولدها السيد حسن الرفاعي الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – قرب مدرسة الصلاح الإسلامية.