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Published by lebarmy3 on سبت, 01/19/2019 - 21:30
توفيت السيدة فاطمة الرفاعي والدة الملازم أول المهندس الشهيد زياد الرفاعي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة فاطمة الرفاعي والدة الملازم أول المهندس الشهيد زياد الرفاعي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 19 / 1 / 2019 الساعة 16.00 في منزل الفقيدة الكائن في مدينة بعلبك – حي الشيقان – خلف محطة الرفاعي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه ولمدة أسبوع في منزل ولدها السيد حسن الرفاعي الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – قرب مدرسة الصلاح الإسلامية.
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Date:
السبت, يناير 19, 2019