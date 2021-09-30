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Published by lebarmy3 on خميس, 09/30/2021 - 19:26
توفيت السيدة فاطمة عباس والدة الملازم أول خالد خليل من أركان الجيش للتجهيز - مديرية العتاد.
توفيت السيدة فاطمة عباس والدة الملازم أول خالد خليل من أركان الجيش للتجهيز - مديرية العتاد.
يُقام المأتم بتاريخ 30 / 9 / 2021 الساعة 15.00 في بلدة عكار العتيقة، وتُوارى الثرى في مدافن الشيخ محمد.
تقبل التعازي بتاريخ 30 / 9 / 2021 وبتاريخي 1 و 2 / 10 / 2021 في منزل رئيس بلدية عكار العتيقة السيد محمد خليل، وبتاريخ 3 / 10 / 2021 في مسجد الرحمن - طرابلس، أو عبر الإتصال بالضابط المذكور أعلاه على رقم الهاتف: 70/304763.
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Date:
الخميس, سبتمبر 30, 2021