توفيت السيدة فاطمة عباس والدة الملازم أول خالد خليل من أركان الجيش للتجهيز - مديرية العتاد.

يُقام المأتم بتاريخ 30 / 9 / 2021 الساعة 15.00 في بلدة عكار العتيقة، وتُوارى الثرى في مدافن الشيخ محمد.

تقبل التعازي بتاريخ 30 / 9 / 2021 وبتاريخي 1 و 2 / 10 / 2021 في منزل رئيس بلدية عكار العتيقة السيد محمد خليل، وبتاريخ 3 / 10 / 2021 في مسجد الرحمن - طرابلس، أو عبر الإتصال بالضابط المذكور أعلاه على رقم الهاتف: 70/304763.