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Published by lebarmy10 on اثنين, 04/15/2019 - 11:05
توفيت السيدة وريف أبو ريشه والدة الملازم أول طبيب الأسنان لينا اللقيس من منطقة بيروت.
توفيت السيدة وريف أبو ريشه والدة الملازم أول طبيب الأسنان لينا اللقيس من منطقة بيروت.
يقام الماتم بتاريخ 15 / 4 / 2019 بعد صلاة الظهر في بلدة تعلبايا الفوقا – البقاع، وتوارى الثرى في جبانة الرحمة في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتواريخ 15و16و17 / 4 / 2019 في منزل زوج الفقيدة الكائن في شتورا، وبتاريخ 21 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في قاعة مسجد كفرشوبا.
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Date:
الأحد, أبريل 14, 2019