توفيت السيدة وريف أبو ريشه والدة الملازم أول طبيب الأسنان لينا اللقيس من منطقة بيروت.

يقام الماتم بتاريخ 15 / 4 / 2019 بعد صلاة الظهر في بلدة تعلبايا الفوقا – البقاع، وتوارى الثرى في جبانة الرحمة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتواريخ 15و16و17 / 4 / 2019 في منزل زوج الفقيدة الكائن في شتورا، وبتاريخ 21 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في قاعة مسجد كفرشوبا.