توفيت الحاجة سميرة المقداد والدة الملازم أول محمد العيتاوي من أركان الجيش للتجهيز – مديرية الهندسة .

يُقام المأتم بتاريخ 1 / 8 / 2023 الساعة 11,30 في جبانة بلدة لاسا – جبيل .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالملازم أول محمد العيتاوي على رقم الهاتف :خليوي: 399259 / 71.