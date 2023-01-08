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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 08/01/2023 - 09:27
توفيت الحاجة سميرة المقداد والدة الملازم أول محمد العيتاوي من أركان الجيش للتجهيز – مديرية الهندسة .
توفيت الحاجة سميرة المقداد والدة الملازم أول محمد العيتاوي من أركان الجيش للتجهيز – مديرية الهندسة .
يُقام المأتم بتاريخ 1 / 8 / 2023 الساعة 11,30 في جبانة بلدة لاسا – جبيل .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالملازم أول محمد العيتاوي على رقم الهاتف :خليوي: 399259 / 71.
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Date:
الاثنين, يوليو 31, 2023